Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Magyar egy ügyes mikromenedzser, de komoly dolgokat nem lehet rábízni”

„Magyar egy ügyes mikromenedzser, de komoly dolgokat nem lehet rábízni”

Fodor Gábor
2026. 01. 13. 6:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fodor Gábor, Facebook: „A miniszterelnököt kiemelném a jelenlegi közéleti mezőnyből a stratégiai gondolkodás kérdésében. A vezető politikusok közül nála látom még mindig azt, hogy van íve a gondolatainak. A megszólalásai mögött tetten érhető a felkészültség, olvasottság, távlatos gondolkodás. Ebben ő gyakorlatilag mára egyedülálló vált. Magyar Péterben nem látok ilyen képességeket. Ő egy ügyes, klasszikus mikromenedzser, aki az adott napi problémára koncentrál. Dolgoztam együtt ilyen emberekkel: szükség van rájuk, az apró ügyek elintézéséhez nagyon hasznosak, de komoly, távlatos dolgokat nem lehet rájuk bízni. Ugyanezt hiányolom a Tisza párt tevékenységéből is: nem látni az ívet, a programot. Nem arról van szó, hogy mondunk három dolgot az egészségügyről, hanem az egésznek a történetét, a szélesebb gondolati horizontját hiányolom.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

Ne menjünk el az atomháborúig, mert Európát hagyományos fegyverekkel is totálisan tönkre lehet tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.