„Magyar egy ügyes mikromenedzser, de komoly dolgokat nem lehet rábízni”

Fodor Gábor, Facebook: „A miniszterelnököt kiemelném a jelenlegi közéleti mezőnyből a stratégiai gondolkodás kérdésében. A vezető politikusok közül nála látom még mindig azt, hogy van íve a gondolatainak. A megszólalásai mögött tetten érhető a felkészültség, olvasottság, távlatos gondolkodás. Ebben ő gyakorlatilag mára egyedülálló vált. Magyar Péterben nem látok ilyen képességeket. Ő egy ügyes, klasszikus mikromenedzser, aki az adott napi problémára koncentrál. Dolgoztam együtt ilyen emberekkel: szükség van rájuk, az apró ügyek elintézéséhez nagyon hasznosak, de komoly, távlatos dolgokat nem lehet rájuk bízni. Ugyanezt hiányolom a Tisza párt tevékenységéből is: nem látni az ívet, a programot. Nem arról van szó, hogy mondunk három dolgot az egészségügyről, hanem az egésznek a történetét, a szélesebb gondolati horizontját hiányolom.”