„Magyar Kapitány mellett olyan, mint egy Shell-benzinkutas”

Bartus László, Facebook: „Azt nem lehet tudni, hogy Kapitány Istvánnak mennyire komoly politikai tervei vannak, mert az első pillantásra megállapítható, hogy mint globális csúcsmenedzser Magyarral képtelen lesz együttműködni. Magyar alkalmatlan a vezetésre, Kapitányt viszont nem tudja megfélemlíteni és maga alá gyűrni. Magyar ő mellette olyan, mint egy Shell-benzinkutas. Ebből vagy egy látványos és gyors szakítás lesz, vagy Kapitány türelmesen és módszeresen pályán kívülre helyezi Magyart és átveszi a helyét. Nem lesz könnyű dolga, mert a Tisza Pártba nem veszik fel tagnak, hacsak ezt feltételként nem támasztja. Ez utóbbi esetben van esélye megpuccsolni Magyart, amivel nagy szolgálatot tenne a hazának.”