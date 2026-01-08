Magyar már tudja, hogy ki fog kapni a választásokon

Kötter Tamás, Facebook: „A külföldről lízingelt Tiszát megszálló hazai és nemzetközi hálózat felkészül illetve híveit felkészíti egy “színes forradalomra”. Mivel péter magyar vagy ahogy magát nevezi The Man és külföldi tanácsadói is látják, hogy a globalis média hazai csápjai segítségével hiába nyírták ki az addig dédelgetett ellenzéket, és hiába emelték fel a Fideszből kiebrudalt zsebmessiást, nem tudják, az általuk csak műveleti területnek tekintett hazánkban, legális úton megszerezni a hatalmat, rátérnek a B tervre, az ország destabilizációjára. A jól ismert és jól felépített elcsalt választás narrativával és az Ukrajnában landolt Tisza lista segítségével megpróbálják az ellenzék militáns csoportjait és külföldi zsoldosait mozgósítani - elsősorban Budapesten és néhány nagyobb városban tömegdemonstrációkat szervezni, a rendfenntartókat provokálni, majd valós vagy kitalált erőszakra hivatkozva forradalmat kirobbantani. Figyelem, mert ebben az esetben polgárháborús helyzet állhat elő, a lesben álló “piacok” azonnal akcióba lépnek és támadást indítanak a forint ellen, hogy tovább eszkalálják a helyzetet. A terv világos, jónéhány helyen alkalmazták már, több kevesebb sikerrel - jó nem sült ki belőle. Ezért ezt a mindenre elszánt kalandorbandát nagyon meg kell verni a választásokon, mert csak egy meggyőző győzelem képes elejét venni a Tisza és a mögötte felsorakozó üzleti és politikai körök puccskísérletének.”