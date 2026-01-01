Magyar Péter fenyegetőzik!

Nagy Attila Tibor, Facebook: „Rosszul indult az év, Magyar Péter - nem véletlenül - a magyar történelem legmocskosabb kampányát vetítette előre újévi beszédében. Komoly feszültség várható, ugyanis Magyar Péter szavai arra utalnak, hogy a Tisza nem ismerné el a választási vereséget, és választási csalást emlegetne. A "legsúlyosabb "következményekkel " fenyegetőzött a Tisza elnöke. Sulyok Tamás beszéde? Semmi különös, hót unalom.”