Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar Péter fenyegetőzik!

Nagy Atilla Tibor
2026. 01. 01. 6:47
Nagy Attila Tibor, Facebook: „Rosszul indult az év, Magyar Péter - nem véletlenül - a magyar történelem legmocskosabb kampányát vetítette előre újévi beszédében.  Komoly feszültség várható, ugyanis Magyar Péter szavai arra utalnak, hogy a Tisza nem ismerné el a választási vereséget, és választási csalást emlegetne. A "legsúlyosabb "következményekkel " fenyegetőzött a Tisza elnöke. Sulyok Tamás beszéde?  Semmi különös, hót unalom.” 

