A Tisza Pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

„Magyar Péter hazugsága mindig lelepleződik”

Gréczy Zsolt
2026. 01. 28. 14:55
Gréczy Zsolt, Facebook: „Ráadásul Magyar Péter hazugsága mindig lelepleződik. Tegnap azt írja, hogy minden mérhető párttal leül majd, hogy helyreállítsa a demokráciát. Na de ha el se induljanak? Akkor hogy lesznek mérhetőek? Vagy csak a Fidesszel akar egyezkedni? Annyi a bűne a DK-nak meg már a Kutyapártnak, hamarosan a Jobbiknak is, hogy elindulnak egy választáson. Zsarolnak, fenyegetnek mindenkit, aki élni akar a jogával. Meg azokat is, akiknek nem a Tisza a pártja.”

