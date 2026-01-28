Gréczy Zsolt, Facebook: „Ráadásul Magyar Péter hazugsága mindig lelepleződik. Tegnap azt írja, hogy minden mérhető párttal leül majd, hogy helyreállítsa a demokráciát. Na de ha el se induljanak? Akkor hogy lesznek mérhetőek? Vagy csak a Fidesszel akar egyezkedni? Annyi a bűne a DK-nak meg már a Kutyapártnak, hamarosan a Jobbiknak is, hogy elindulnak egy választáson. Zsarolnak, fenyegetnek mindenkit, aki élni akar a jogával. Meg azokat is, akiknek nem a Tisza a pártja.”