„Magyar Péter igenis megdolgozik a fizetéséért”

Máthé Zsuzsa, Facebook: „Bár Magyar Péter – az EP-ben legkirívóbb módon – nem jár be a munkahelyére, de ne legyünk méltánytalanok, igenis megdolgozik a fizetéséért. Igazoltan van távol, hiszen valódi főnökei rendelték el a magyarországi munkavégzést, belpolitikai változást várva el a nemzeti kormánnyal szemben új logó mögé rendezett ellenzék nemrég »megvilágosodott« arcától. Szóval, dolgozik ő, más kérdés, hogy kinek az utasítására és milyen célból ügyködik. Nem bonyolult kitalálni.”



