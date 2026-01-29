Bartus László, Facebook : „Ez kollektív megalázás politikai cél érdekében. Mert Magyart nem a cigányság védelme vezérli, hanem a politikai haszonszerzés: így akarja megszerezni a romák szavazatait. Lázár a szaros WC-k takarítására használná fel a cigányokat, mint "belső tartalékokat", Magyar a szavazataikért tárgyiasítja őket. Mindkettő lealacsonyítás és eszközzé tétel. Magyar nem gyógyítani akar, hanem feltépni a sebeket és hergelni. Az sem számít, hogy ezzel etnikai konfliktust szít a kistelepüléseken, ahol a cigányokkal szembeni előítélet és rasszizmus jelen lehet. Ezekre a helyekre akarja bejátszani, hogy a cigányság az aranytartalék a szaros WC-k takarítására. Ezt kell hallaniuk a gyerekeknek az utcákon. Cinikus kampánycélból. Magyar ezt a rasszista nyelvet legitimálja. Nem is fogják érteni, hogy Lázár fideszes, a Magyar pedig tiszás. A Tisza is ezt terjesztette. Még az erkölcstelen szándék is kontraproduktív lehet, mert Lázár szövege úgy megtetszik egyes helyeken, hogy még többen szavaznak a Fideszre, s megörülnek, hogy végre lehet a cigányokat gyalázni, mert a hangszórón is bemondták. A roma közösséget célponttá teszi. A hangszórók és a szórólapok hatására elszaporodhatnak a romákkal szembeni támadások. Magyar erre majd azt mondja, hogy Lázár János idézte elő. De nem, ezt ő idézi elő. Vagy ez a cél? Esetleg kettős játékot játszik? Magyar Péter liberális támogatói mit szólnak ehhez?”