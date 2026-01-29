Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Magyar Péter liberális támogatói mit szólnak ehhez?”

„Magyar Péter liberális támogatói mit szólnak ehhez?”

Bartus László
2026. 01. 29. 14:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bartus László, Facebook : „Ez kollektív megalázás politikai cél érdekében. Mert Magyart nem a cigányság védelme vezérli, hanem a politikai haszonszerzés: így akarja megszerezni a romák szavazatait. Lázár a szaros WC-k takarítására használná fel a cigányokat, mint "belső tartalékokat", Magyar a szavazataikért tárgyiasítja őket. Mindkettő lealacsonyítás és eszközzé tétel. Magyar nem gyógyítani akar, hanem feltépni a sebeket és hergelni. Az sem számít, hogy ezzel etnikai konfliktust szít a kistelepüléseken, ahol a cigányokkal szembeni előítélet és rasszizmus jelen lehet. Ezekre a helyekre akarja bejátszani, hogy a cigányság az aranytartalék a szaros WC-k takarítására. Ezt kell hallaniuk a gyerekeknek az utcákon. Cinikus kampánycélból. Magyar ezt a rasszista nyelvet legitimálja. Nem is fogják érteni, hogy Lázár fideszes, a Magyar pedig tiszás. A Tisza is ezt terjesztette. Még az erkölcstelen szándék is kontraproduktív lehet, mert Lázár szövege úgy megtetszik egyes helyeken, hogy még többen szavaznak a Fideszre, s megörülnek, hogy végre lehet a cigányokat gyalázni, mert a hangszórón is bemondták. A roma közösséget célponttá teszi. A hangszórók és a szórólapok hatására elszaporodhatnak a romákkal szembeni támadások. Magyar erre majd azt mondja, hogy Lázár János idézte elő. De nem, ezt ő idézi elő. Vagy ez a cél? Esetleg kettős játékot játszik? Magyar Péter liberális támogatói mit szólnak ehhez?”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.