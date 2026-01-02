„Magyar Péter piti kis karrierista szélhámos!”

Kaltenbach Jenő, Facebook: „Hihetetlen! Itt van ez a Magyar Péter. Egy egykori Orbán-végbél-tisztogató, piti kis karrierista szélhámos, aki most a címlapokra ügyeskedte magát, és máris ő az antiorbánista ellenzék vezére, a népszerűségi listák éllovasa. Ezért nem is lesz itt egyhamar normális demokrácia, mert ennek a társadalomnak nincs tisztességes értékrendje. Olyan, ami a tiszta búza és az ocsú között akár első ránézésre is különbséget tud tenni. Itt a politikai ráció helyett hebehurgya emóciók uralkodnak, amely egy demokráciában, ahol a polgárnak magának kell tudni eligazodnia, mert nincs felsőbb utasítás, bizony eléggé végzetes. Ráadásul pont ott, ahol az értékrend totál eltorzult. Magyarország sajnos erre az egyik legjobb példa.”



