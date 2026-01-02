Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Magyar Péter piti kis karrierista szélhámos!”

Kaltenbach Jenő
2026. 01. 02. 7:09
Kaltenbach Jenő, Facebook: „Hihetetlen! Itt van ez a Magyar Péter. Egy egykori Orbán-végbél-tisztogató, piti kis karrierista szélhámos, aki most a címlapokra ügyeskedte magát, és máris ő az antiorbánista ellenzék vezére, a népszerűségi listák éllovasa. Ezért nem is lesz itt egyhamar normális demokrácia, mert ennek a társadalomnak nincs tisztességes értékrendje. Olyan, ami a tiszta búza és az ocsú között akár első ránézésre is különbséget tud tenni. Itt a politikai ráció helyett hebehurgya emóciók uralkodnak, amely egy demokráciában, ahol a polgárnak magának kell tudni eligazodnia, mert nincs felsőbb utasítás, bizony eléggé végzetes. Ráadásul pont ott, ahol az értékrend totál eltorzult. Magyarország sajnos erre az egyik legjobb példa.”


 

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

