„Magyar Péteren azt látom, hogy a lelkét még nem tette rendbe”

„Magyar Péteren azt látom, hogy a lelkét még nem tette rendbe”

Vona Gábor
2026. 01. 14. 15:05
Vona Gábor, Index: „Nagyon más karakternek érzem magam Magyar Péterhez képest. Az én jótanácsom nem biztos, hogy célt érne, mint ahogy az ő jótanácsa sem biztos, hogy nekem megfogadható lenne. Ahhoz, hogy valaki egy országot vezessen, a nulladik lépés, hogy a saját egómat tudom kezelni. Aki nem tud zablát kötni a saját egójára, és nem tudja a hiúságát, a benne lévő önmegvalósítási vágyakat kezelni – szerintem minden emberben van valamiféle egoizmus –, de aki egy országot akar vezetni, ráadásul egy lelki sérült országot, az nem lehet lelki sérült. Olyan ember, aki a saját lelkét nem rakta rendbe, az egy lelki sérült országot még jobban tönkretesz. Magyar Péteren azt látom, hogy a lelkét még nem tette rendbe, így nem lehet egy országot vezetni.”

