Magyarék távolmaradása „egy hazai fogyasztásra szánt színjáték”

Nagy Attila Tibor, Facebook: „Nem valami barátságos lépés a Tisza EP-képviselői részéről,hogy - Magyar Péter bejelentése szerint - a mai Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazáson nem vesznek részt, azaz nem állnak ki az Európai Bizottság néppárti elnöke mellett, miközben ők maguk is az Európai Néppárt képviselőcsoportjába tartoznak. A Tisza magatartása annak beismerése, hogy hazai pártpolitikában a Fidesz már túl sok választópolgárral hitette el, hogy von der Leyen rossz Magyarországnak és a Tisza nem kíván abba a helyzetbe kerülni, hogy ennek a személynek a támogatójának tűnjön fel. Kérdéses viszont, hogy akkor mit keres még a Tisza az Európai Néppárt frakciójában "Ha a mai a távolmaradásunk miatt az Európai Néppárttól büntetést kapunk, vállaljuk.", írja Magyar Péter. Na igen, csak akkor lehet, hogy elve csatlakozni sem kellett volna annak idején az Európai Néppárt frakciójához. Vagy esetleg az van, hogy Magyar Péter az egész távolmaradást már jó előre leegyeztette Manfred Weber elnökkel és az egész egy hazai fogyasztásra szánt színjáték.