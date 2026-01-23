Magyarországot leckéztetik jogállamiságból

Lánczi Tamás, Facebook: „Amszterdamban migránsokat és diákokat költöztettek össze a Stek Oost lakókomplexum „mintaprojektben”. A végeredmény: fizikai és szexuális erőszak, drogkereskedelem. Az üzemeltető már nem tudja vállalni a felelősséget az ott lakók biztonságáért. A városvezetés mégis folytatja a programot 2028-ig, a diákok biztonsága másodlagos. És eközben ezek az országok adnak Magyarországnak leckéket jogállamiságból. A kérdés világos: melyik ország szuverén? Az, amelyik az elhibázott migrációs politikája kudarcából alternatív valóságot gyárt, vagy Magyarország, amely megvédi a határait, állampolgárait és kimondja: maga határozza meg, hogy kit enged a területére. Nem, ez igazából egy percig sem kérdés.”