Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyarországot leckéztetik jogállamiságból

Magyarországot leckéztetik jogállamiságból

Lánczi Tamás
2026. 01. 23. 6:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lánczi Tamás, Facebook: „Amszterdamban migránsokat és diákokat költöztettek össze a Stek Oost lakókomplexum „mintaprojektben”. A végeredmény: fizikai és szexuális erőszak, drogkereskedelem. Az üzemeltető már nem tudja vállalni a felelősséget az ott lakók biztonságáért. A városvezetés mégis folytatja a programot 2028-ig, a diákok biztonsága másodlagos. És eközben ezek az országok adnak Magyarországnak leckéket jogállamiságból. A kérdés világos: melyik ország szuverén? Az, amelyik az elhibázott migrációs politikája kudarcából alternatív valóságot gyárt, vagy Magyarország, amely megvédi a határait, állampolgárait és kimondja: maga határozza meg, hogy kit enged a területére. Nem, ez igazából egy percig sem kérdés.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

Az unió kegyelemdöfést adhat a NATO-nak

Horváth József avatarja

A Grönlandra vonatkozó amerikai igényre rosszul reagált Nyugat- és Észak-Európa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.