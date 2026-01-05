Jeszenszky Zsolt, Facebook: „Meg persze vannak a »független« politológusok, elemzők. Közülük is van jó pár, de senki sem testesti meg jobban ennek a kiventesszenciáját, ezt az »állatfajt«, mint az őskomcsiból előbb liberálissá, majd mára tiszássá, Bütyök-szektássá vedlett Kéri Laci bácsi. Aki szerint a rezsicsökkentés rossz, meg amúgy is egy blöff. Ő inkább adóemelést akar. Szerinte a migrációs politika egy agyrém. És ezeket a fantasztikus gondolatait a szektavezérrel, Magyar Péterrel is megosztja a Tisza pártközpontjában, ahová tanácsadóként jár be. Többedmagával; többek között feleségével, Petschnig Mária Zita közgazdásszal, Bokros Lajos volt pénzügyminiszterrel, Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnökkel és »libaikonnal«, Surányi György és Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnökökkel és még sokakkal együtt. A szektavezér persze letagadja őket; olyannyira, hogy Bod Péter Ákost még fideszesnek is nevezte. Merthogy valaha valóban az volt, de átállt – ahogy a románok szoktak. (Bár utóbbiak nem a vesztes oldalra szoktak.)”





