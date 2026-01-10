Még ugyan nem kötelező olvasmány a franciáknál, de azért akkor is...

Susánszky Mátyás, Pesti Srácok: „Mi lehet a gyógyír a társadalmi romlottságra? – Egy francia fiataloknak ajánlott olvasmány szerint a kollektív bűnökből csak a radikális iszlám követése, a zsidók és keresztények megsemmisítése, a homoszexuálisok élve elégetése és a nők közéletből való kizárása jelenti a megoldást. A mű az államilag támogatott francia Pass Culture kezdeményezés révén juthatott a fiatalok kezébe, ami miatt most ugyan óriási a botrány, csak az a kérdés, hogy nincs -e már túl későn...”