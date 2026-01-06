Még vergődik, de lassan már Momentumuk sincsen

Tompos Márton, Facebook: „Csak annyit üzenek: skacok, nektek áprilisban nemcsak a parlamenti karriereteknek lesz vége, hanem nagyon cudar évek jönnek, mert ti lesztek az elsők, akiket az elbukott választás után kitesznek, mint macskát sz@rni. A különbség köztem és köztetek az, hogy én már éltem és dolgoztam a közéleti karrierem előtt is. Én jól megleszek!”



