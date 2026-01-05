Megy az érzékenyítés...

Horn Gábor, Facebook: „Mégis, a mítosz él. A kormányzati propaganda elhitette velünk – még azokkal is, akik a rendszer vesztesei –, hogy ez egy elvehetetlen jótétemény. Hogy a világpiac farkastörvényei alól ki lehet bújni egy rendelettel. Nehéz lesz a kijózanodás. A "rezsidémon" elleni harc valójában szélmalomharc a realitás ellen.”
Így írnak ők – Január 5., délelőtt
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!