Nagy Attila Tibor, Facebook: „De a választás alapvetően nem ezen fog múlni, sokkal inkább azon, melyik fél tudja a narratíváját a másikra kényszeríteni. A Fidesz érdeke, hogy a felelős, nemzetközileg tekintélyes Orbán Viktort állítsa szembe a szerintük komolytalan Magyar Péterrel. A Tiszának viszont az az érdeke, hogy az ország működési zavaraiért, a megélhetési nehézségekért a kormányt tegye felelőssé.”