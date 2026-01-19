Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Merjünk kicsik lenni” - tanácsolja Eörsi

„Merjünk kicsik lenni” - tanácsolja Eörsi

Eörsi Mátyás
2026. 01. 19. 6:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eörsi Mátyás, Facebook: „“Szijjártó Péter elmondta, közölte a nagykövetekkel, hogy aki így tesz (megpróbálja befolyásolni a választást - a szerk.), nagyon nehéz munkakörülményekre számíthat a jövőben, kérdésre pedig kifejtette, ez azt jelenti, hogy a magyar államigazgatásban az osztályvezetőnél feljebb nem fognak jutni, amikor beszélni akarnak valakivel, ezt ő garantálja.” Rendben van. Ezt a magyar kormány el tudja intézni, valóban. Ha egy nagykövet nemtetszésének ad hangot (mérget lehet venni arra, hogy a saját kormányának az utasítására teszi), akkor mi lesz ennek a következménye? Szívesen elárulom: A diplomáciában a kölcsönösség és a lépések-ellenlépések szimmetriája egyszeregy. Tehát az lesz ennek a következménye, hogy egyetlen, a tilalommal érintett országba akkreditált magyar nagykövet sem fog sehol osztályvezetőnél feljebb jutni. Hogy ezzel ki jár jól? Nyilván senki. Ki jár rosszabbul? Magyarország vagy Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság? Szerintetek? Ki jár rosszabbul, ők vagy mi?”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekGrönland

Grönland, Irán, Ukrajna

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Kijevben előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvában a kaviár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.