„Merjünk kicsik lenni” - tanácsolja Eörsi

Eörsi Mátyás, Facebook: „“Szijjártó Péter elmondta, közölte a nagykövetekkel, hogy aki így tesz (megpróbálja befolyásolni a választást - a szerk.), nagyon nehéz munkakörülményekre számíthat a jövőben, kérdésre pedig kifejtette, ez azt jelenti, hogy a magyar államigazgatásban az osztályvezetőnél feljebb nem fognak jutni, amikor beszélni akarnak valakivel, ezt ő garantálja.” Rendben van. Ezt a magyar kormány el tudja intézni, valóban. Ha egy nagykövet nemtetszésének ad hangot (mérget lehet venni arra, hogy a saját kormányának az utasítására teszi), akkor mi lesz ennek a következménye? Szívesen elárulom: A diplomáciában a kölcsönösség és a lépések-ellenlépések szimmetriája egyszeregy. Tehát az lesz ennek a következménye, hogy egyetlen, a tilalommal érintett országba akkreditált magyar nagykövet sem fog sehol osztályvezetőnél feljebb jutni. Hogy ezzel ki jár jól? Nyilván senki. Ki jár rosszabbul? Magyarország vagy Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság? Szerintetek? Ki jár rosszabbul, ők vagy mi?”