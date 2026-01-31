Mérő egyenlőségjelet tett Gyurcsány és Magyar közé

Mérő Vera, Facebook: „Nem nagyon meséltem még ezt el azt hiszem sehol, de az őszödi beszédről én úgy szereztem tudomást, hogy sétáltam át a Blaha Lujza téren, és egy furgonból bömböltek Gyurcsány Ferenc szavai. Meg is álltam egy pillanatra, hogy meghallgassam, mi ez. És onnantól tudtam, hogy Fletó valami krva nagy gáz dolgot mondott. Illetve hát nekem első körben még tetszett is a szöveg, de éreztem, hogy ebből nagy balhé lesz. Szóval azt hiszem, amit most a Tiszánál, Magyar Péternél látunk, az megint csak ugyanaz a trükk, ugyanabból a kalapból előhúzva, éppen csak ezúttal egy másik bűvész fordítja a feltalálója ellen. Így megy ez.”