Mérő kívánsága a kormányzatnak

Mérő Vera, Facebook: „Én a hátralevő nyolcvanakárhány napban már csak ennyit mondok ezekre: Csináljátok csak! Minél több, minél aljasabb mocskot húzzatok magatokra. És fulladjatok bele.”
Így írnak ők – Január 17., délután
Mérő Vera, Facebook: „Én a hátralevő nyolcvanakárhány napban már csak ennyit mondok ezekre: Csináljátok csak! Minél több, minél aljasabb mocskot húzzatok magatokra. És fulladjatok bele.”
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!