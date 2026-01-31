„Micsoda erők szabadulnának fel akkor, ha az emberek meglátnák a bosszú esélyét”

Ágoston László, Facebook: „Orbán nem tudással vagy nagysággal kormányoz, hanem hittel. A hatalma egyrészt a sajátjai fanatizmusán, a verhetetlenségére épült mítoszára épül, másrészt arra a hitre, hogy győzhetetlen, azaz akármit csinálnak vele szemben, mindig lesz elég kopasz verőember, aki el tudja folytani a lázadást. Ezt a választást nem akkor nyeri meg a Tisza, ha hatalomra kerül, hanem ha össze tudja törni Orbán érinthetetlenségének nimbuszát. El sem tudom képzelni, micsoda erők szabadulnának fel akkor, ha évtizedek óta erőszakolt emberek látnák meg a szabadulás, sőt, akár a felelősségrevonás, horribile dictu: a bosszú esélyét.”