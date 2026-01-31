Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Micsoda erők szabadulnának fel akkor, ha az emberek meglátnák a bosszú esélyét”

„Micsoda erők szabadulnának fel akkor, ha az emberek meglátnák a bosszú esélyét”

Ágoston László
2026. 01. 31. 6:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ágoston László, Facebook: „Orbán nem tudással vagy nagysággal kormányoz, hanem hittel. A hatalma egyrészt a sajátjai fanatizmusán, a verhetetlenségére épült mítoszára épül, másrészt arra a hitre, hogy győzhetetlen, azaz akármit csinálnak vele szemben, mindig lesz elég kopasz verőember, aki el tudja folytani a lázadást. Ezt a választást nem akkor nyeri meg a Tisza, ha hatalomra kerül, hanem ha össze tudja törni Orbán érinthetetlenségének nimbuszát. El sem tudom képzelni, micsoda erők szabadulnának fel akkor, ha évtizedek óta erőszakolt emberek látnák meg a szabadulás, sőt, akár a felelősségrevonás, horribile dictu: a bosszú esélyét.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekMoszkva

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Robert C. Castel avatarja

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.