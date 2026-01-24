Demkó Attila, Facebook: „Az előbb jött egy újabb felkérés a Politico-tól, hogy nincs-e rá időm, hogy írjak a Carney beszéd kapcsán a "kialakult?" helyzetről néhány sort. Lesz rá időm. Szerintem nem alakult ki semmi markánsan új, csak az emberek felejtenek. Nagyon mély törésnek tűnt 2003, különösen a franciák sértődtek meg Irak kapcsán. Ma ki emlékszik arra a krízisre? Nincs ma sem végzetes törés a NATO-ban, csak egy bizonyos politikai kör hiperventillál. Mindenki, de mindenki rászorul az USA-ra, és erre vagy gyorsan rájönnek, vagy emlékeztetik majd őket.”