„Mindenki tudja, hogy ki valójában Kapitány István.”

Szalai Szilárd, PestiSrácok: „A hírek szerint ugyanis Kapitány nem most jár politikai munkaügyben először Magyarországon. Amikor Rónai Egon az ATV-ben az impexes múltjáról kérdezte, 64 fogas amerikai mosoly kíséretében söpörte le a válaszadást Kapitány, pedig egyszerűen mondhatta volna azt is, hogy nem volt pártállami potentát. Csakhogy az volt, és ezt mindenki tudja. Az impexek bűneiről sokan, sokat írtak már, ezt most nem citálom ide. Ennél érdekesebb jelen írás szempontjából, hogy kik azok a neoliberális közgazdászok és politikusok, akik vagy személyesen kötődtek ehhez a körhöz, vagy egyszerűen ideológiai/megélhetési elvrendszerük oda sodorta őket. Ez az a Lengyel László, Felcsuti Péter, Petschnig Mária Zita vagy akár Bod Péter Ákos. Ők valójában abból az akolból jöttek, mint Kapitány. És úgy hírlik, össze is jártak, nem sokkal Magyar Péter megjelenése előtt. A legérdekesebb azonban mégis az, hogy szintén az ATV-s interjúban kimondta a fent említett személyek kedvenc hívószavát: a szakértői kormányt. És vajon mi lehet Magyar Péter feladata egy szakértői kormányban? Szakértő módon csinál káoszt, hergel és lázít. Ez egy nemzetközi topmenedzserhez méltatlan. Egy kifutófiúnak viszont előrelépési lehetőség. Kár, hogy valószínűleg ő is elhitte: szerinte ő elegendő lenne magának.”

