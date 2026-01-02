Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Mosolyogva tűrhető a kosz, szemét, a magára hagyott Budapest”

„Mosolyogva tűrhető a kosz, szemét, a magára hagyott Budapest”

Szabó Gergő
2026. 01. 02. 14:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szabó Gergő, PestiSrácok: „Végül az igazán felemelő és kulturált gesztus az volt, miután a főpolgármester a három nagy (ön)gólt felsorolva, a három ujjával jelezve a harmadik sikert, egy huszárvágással már csak a középső ujját mutatta fel a kormány felé. Ez volt az a pillanat, amikor másfél millió budapesti szíve dobbant egyszerre, és fellégezve mondhatták együtt: Istenem, ilyen tökös főpolgármesterünk még nem volt. Így még a káosz, az anarchia és a teljes csőd is mosolyogva bírható, a kosz, a szemét és a magára hagyott Budapest pedig csak egy rossz pillanat, majd holnapra kialusszuk. Mert amikor mindent sikerült márt tönkretenni, ellopni és elkótyavetyélni, akkor egy laza mozdulattal az egészet a kormány nyakába varrta a főnök, és még be is mutatott Orbán Viktoréknak. Az egész kormány remegni kezdett a pillanatot követően, ebben biztos vagyok, Karácsony tettestársai pedig hátradőltek, hogy már megint nagy királyok voltak. És mi lesz Budapesttel? Az nem számít, megvan a győzelem, csodás 2026-os év vár a fővárosiakra, hasonló nyert csatákkal. Csak tényleg legyen még benzin a buszokban.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.