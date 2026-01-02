„Mosolyogva tűrhető a kosz, szemét, a magára hagyott Budapest”

Szabó Gergő, PestiSrácok: „Végül az igazán felemelő és kulturált gesztus az volt, miután a főpolgármester a három nagy (ön)gólt felsorolva, a három ujjával jelezve a harmadik sikert, egy huszárvágással már csak a középső ujját mutatta fel a kormány felé. Ez volt az a pillanat, amikor másfél millió budapesti szíve dobbant egyszerre, és fellégezve mondhatták együtt: Istenem, ilyen tökös főpolgármesterünk még nem volt. Így még a káosz, az anarchia és a teljes csőd is mosolyogva bírható, a kosz, a szemét és a magára hagyott Budapest pedig csak egy rossz pillanat, majd holnapra kialusszuk. Mert amikor mindent sikerült márt tönkretenni, ellopni és elkótyavetyélni, akkor egy laza mozdulattal az egészet a kormány nyakába varrta a főnök, és még be is mutatott Orbán Viktoréknak. Az egész kormány remegni kezdett a pillanatot követően, ebben biztos vagyok, Karácsony tettestársai pedig hátradőltek, hogy már megint nagy királyok voltak. És mi lesz Budapesttel? Az nem számít, megvan a győzelem, csodás 2026-os év vár a fővárosiakra, hasonló nyert csatákkal. Csak tényleg legyen még benzin a buszokban.”