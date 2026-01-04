Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Mostantól Trump diktál az egész világnak?”

Bartus László
2026. 01. 04. 6:55
Bartus László, Facebook: „Mostantól azt rabol el, és állít amerikai bíróság elé, akit akar? Mi van, ha ez általános elvvé válik? Bárki megteheti, vagy csak Amerika? Hol vannak ennek a határai? Amerikától félni kell? Trump azt csinálhat, amit akar? Ő diktálhat az egész világnak? Ő a törvény? S mi a garancia, hogy a politikai ellenfelei ellen is eljárásokat indító Trump ezt korrektül használja?”

