Na ne, most tényleg azt hiszi, hogy a tiszás jelölt majd visszalép?

Jakab Péter, Facebook: „Orbánt vigye el az ördög. Csöbört intézem én. 89 nap múlva visszavágó! Április 12!”
Így írnak ők – Január 14., délelőtt
