A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Nagy a baj Tiszáéknál...

Nagy a baj Tiszáéknál...

Máthé Zsuzsa
2026. 01. 13. 6:26
Máthé Zsuzsa, Facebook: „Már Magyar Péter magyar hangja (nevezett “Vidéki Prókátor”) szerint is a választók a biztosra szavaznak majd áprilisban: “…nem kell majd beledőlni a kardunkba, ha áprilisban az Orbán-párt egyedül, vagy a kistestvérével együtt abszolút - de nem kétharmados - többséget szerez” - írja. Ebben teljesen igaza van. Senki se keseregjen, ha mégannyira is beleélte magát valami ködös, kiszámíthatatlan “áradásba”.” 

