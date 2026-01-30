Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nagy vihart kavaró politikusi kijelentések félrevihetnek egy kampányt”

Nagy Attila Tibor
2026. 01. 30. 14:53
Nagy Attila Tibor, Index : „A magyar pártpolitika történetéből önkéntelenül is eszünkbe juthatnak olyan esetek, amikor nagy vihart kavaró politikusi kijelentések képesek voltak félrevinni egy kampányt. Elég felidézni Kövér László 2002-es »köteles beszédét«, amelyet az MSZP sikerrel használt fel a Fidesz elleni hangulat erősítésére. Márki-Zay Péter esetében is több félreérthető vagy félremagyarázható megszólalás vált kampánytémává, ezek közül a legnagyobb visszhangot kétségkívül az a kijelentése váltotta ki, amely a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése után hangzott el.”


 

