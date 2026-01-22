Skrabski Fruzsina, Facebook : „Lesz még Ön fideszes, fog még rám szavazni!” - mondta Lázár János egy tiszás aktivistának. Nagyon tetszett, ahogy Lázár reagált egy tiszás hölgy kérdésére. Azt mondta, hogy jó nagy csalódás lesz a tiszásoknak a Tisza-kormány, mert majd kiderül, hogy a régi komcsik, liberálisok és a nagytőke van mögötte. Remélem sose kell kipróbálnunk, de biztos vagyok benne, hogy hatalmas csalódás lesz a szavazóiknak, ha mégis hatalomra kerülnek.”