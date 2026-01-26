„Nem automatikus, hogy egy jó szakember politikusnak is jó lesz”

Fodor Gábor, Facebook: „Kritizáltuk a Tiszát az elmúlt időszakban a kormányképesség hiányosságai miatt. Én magam is elmondtam, hogy ez az egyik gyenge pontjuk. A kormányképesség leegyszerűsítve azt jelenti: el tudja-e képzelni az ember reálisan és hitelesen, hogy a bemutatott politikusokkal és javaslatokkal (programmal) alkalmasak irányítani egy országot. A Tisza most sem erős ebben – itt jelentős különbség észlelhető a Fidesz javára, ami egyébként természetes, hiszen a Fidesz 16 éve kormányoz folyamatosan. Ebben a tekintetben Kapitány István csatlakozása hozzájuk az első igazán jó lépés. Eddig a Tisza lényegében egyszemélyes történetként jelent meg Magyar Péterrel. Kapitány István számottevő nemzetközi -gazdasági gyakorlattal rendelkezik, ami egy lépés a kormányképesség érzetének a megteremtéséhez. Ugyanakkor saját tapasztalataim alapján szeretném aláhúzni: abból, hogy valaki kiváló gazdasági szakember, még nem következik automatikusan, hogy a politikában is jó lesz. Ez két különböző műfaj.”