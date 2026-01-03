Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Németh Péter és a gátlástalan hazudozás

Németh Péter
2026. 01. 03. 14:41
Németh Péter, Népszava: „Bő három hónap választ el bennünket a 2026-os választásoktól. Ha lesznek egyáltalán. Ha szavazni kellene arról, hogy lesznek-e, bizony nem tudom, hova tenném a voksomat. A kormányoldal, Orbán vezetésével, ma azt hazudja, hogy a Fidesz nagy fölénnyel vezet. És igen, azt állítom: hazudik, mert biztos, hogy nincs így. Márpedig, ha be akarnak csapni egy országot, akkor biztosan nem szeretnének találkozni a valósággal. És ehhez elég egy olyan történés, amely tovább fokozza a rendeleti kormányzás rendkívüli állapotát; ne felejtsük el, hogy azt már meghosszabbították, egészen májusig, valójában teljesen indokolatlanul. Ha tehát egyetlen tanulságot le akarunk vonni az elmúlt esztendőből, akkor akkor az csak annyi lehet: fokozódni fog a gátlástalan hazudozás, a hatalom megtartása érdekében.”


 

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

