Németh úgy csinál (átlátszóan), mintha nem tudná, Zelenszkijéknek mi az érdekük

Németh úgy csinál (átlátszóan), mintha nem tudná, Zelenszkijéknek mi az érdekük.

Németh Péter
2026. 01. 27. 15:01
Németh Péter, Népszava: „Tudom, hogy számos sületlenség hagyta el és hagyja el a valójában egyetlen – na jó: Orbán és Putyin – háborúpárti szereplő, másként: a Fidesz képviselőinek száját, de vajon tényleg hat a hívekre az ilyen mértékű hazugság, vagy azért az Orbán-hívők is eljutnak odáig, hogy vezetőik mérhetetlen nagy marhaságokat beszélnek. Igen, elhiszem, hogy nagy a választások tétje, különösen azok számára, akiknek van mit félteniük. Például a sajátjukévá tett vagyonokat és persze a szabadságukat. Így aztán fontos azt is elhitetniük, hogy Ukrajnának nem a saját hazája a fontos, hanem a magyar választás megnyerése, Brüsszel, ily módon pedig Magyar Péter érdekében.”


 

