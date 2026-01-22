Németország, nulla év

Bohár Dániel, Facebook : „Napok óta németekkel beszélgetek. A háborúról. Arról, hogy be akarják őket sorozni. A fiatalok viszont nem akarnak háborúba menni. Németországért akarnak élni, nem Ukrajnáért meghalni. Merz egy éve kancellár, de már most elegük van belőle. Szóba került Orbán Viktor is, azt mondták, hogy nekik is olyan kormányfő kéne, akinek a hazája az első.”
Így írnak ők – Január 22., délelőtt
