Kötter Tamás, Facebook: „Csak a lényeget emelem ki. Ez a mondat rávilágít a brüsszeli–ukrán applikációként létrehozott Tisza cselekedeteinek mozgatórugójára: »A Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják.« Néppárti elvárások teljesítése és a nemzeti érdek negligálása. Ennyi a Tisza.”