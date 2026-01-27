Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Nyilas volt, sebaj, kommunistának is jó lesz

Nyilas volt, sebaj, kommunistának is jó lesz.

Szabó Gergő
2026. 01. 27. 15:01
Szabó Gergő, PestiSrácok: „Ne feledjük, Jakab a szárnybontogatásakor még jókat röhögött a zsidózáson, cigányozáson, részt is vett benne, aztán hirtelen ő is JóeNber lett. Az ilyen hitvány alakoknak azonban mindig kell ellenségkép, ezért megtalálta a határon túli magyarokat, akik ellen úgy hergelt, hogy 2004-ben Gyurcsány is megnyalta volna a tíz ujját, ha hallja és látja a kettős népszavazás előtti uszító kampányában. A száraz tésztás és krumpliszsákos hőbörgő számára csak az volt a fontos, hogy hergeljen, uszítson, aztán amikor leáldozott az amúgy sem túl fényes politikai karrierje, a legkönnyebben befolyásolható és hergelhető réteget célozta meg, akiknek az irigységére apellált, így lett a határon túli magyarok ellen uszító pribék. Azóta is azt halljuk tőle, hogy a határon túli testvéreink miatt nincs munka, nincs lakás, nincs kenyér a boltban, és még a Nap is halványabban süt.”

