Rákay Philip, Facebook: „PATRIÓTÁK! Ígérem, hogy 2026-ban is vállt vállnak vetve küzdök veletek együtt a hazánkért, és áprilisban megnyerjük a választásokat! Ez az előttünk álló hónapok legfontosabb küldetése. És hazudozhatnak bármit is - horpadt bádogvödör hangon - a túloldalról: nem pénzért tesszük, nem a „lopott vagyon”, vagy épp a hatalom öncélú megtartásáért tartunk össze, nem. Hanem a HAZÁNKÉRT. Lehet ezen mosolyogni, lehet árvalányhajas, giccses túlzásnak gondolni, de attól még ez az igazság. Jól tudom, a modern politika egyre kevésbé szól az eszményekről, a mi politikai családunkat mégis évtizedek óta kovácsolja össze egy markáns, a személyes érdekeken messze túlmutató alapélmény, egy megingathatalan közös értékrend, ami azért is hatalmas erő, mert a túloldal innen-onnan összeporszívózott, koherens világkép nélküli, heterogén táborában mindez egyszerűen nem létezik. Őket kizárólag a szektás gyűlölet fűti, az állandó gyanakvás és irigység, a századinformációkra épített demagóg hergelés, és az ezzel kézen fogva járó agresszió újkomcsi hagyománya, az O1G lumpenproli-filozófia végtelen silánysága, szellemi igénytelensége.”