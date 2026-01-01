Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Őket kizárólag a szektás gyűlölet fűti”

„Őket kizárólag a szektás gyűlölet fűti”

Rákay Philip
2026. 01. 01. 6:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rákay Philip, Facebook: „PATRIÓTÁK! Ígérem, hogy 2026-ban is vállt vállnak vetve küzdök veletek együtt a hazánkért, és áprilisban megnyerjük a választásokat! Ez az előttünk álló hónapok legfontosabb küldetése. És hazudozhatnak bármit is - horpadt bádogvödör hangon - a túloldalról: nem pénzért tesszük, nem a „lopott vagyon”, vagy épp a hatalom öncélú megtartásáért tartunk össze, nem. Hanem a HAZÁNKÉRT. Lehet ezen mosolyogni, lehet árvalányhajas, giccses túlzásnak gondolni, de attól még ez az igazság. Jól tudom, a modern politika egyre kevésbé szól az eszményekről, a mi politikai családunkat mégis évtizedek óta kovácsolja össze egy markáns, a személyes érdekeken messze túlmutató alapélmény, egy megingathatalan közös értékrend, ami azért is hatalmas erő, mert a túloldal innen-onnan összeporszívózott, koherens világkép nélküli, heterogén táborában mindez egyszerűen nem létezik. Őket kizárólag a szektás gyűlölet fűti, az állandó gyanakvás és irigység, a századinformációkra épített demagóg hergelés, és az ezzel kézen fogva járó agresszió újkomcsi hagyománya, az O1G lumpenproli-filozófia végtelen silánysága, szellemi igénytelensége.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének, és még csak most jön a java.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.