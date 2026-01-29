Olybá tűnik, Lattmann úr nem kedvelheti Jakabot

Lattmann Tamás, Facebook: „Nem tudom, hogy ki lesz a miskolci "ismeretlen tiszás katona", de ha nem egy gárdázó nácipárt volt városi elnöke, vagy az orbáni homofóbtörvényt megszavazó parlamenti párt volt elnöke, akkor vissza ne lépjen, az isten szerelmére... Ha tényleg új arc, akkor hozzon újat! Hajrá, "katona"!”