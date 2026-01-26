Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Orbán Rambo, hátán a fűtőtesttel, ez a diktatúra giccs"

„Orbán Rambo, hátán a fűtőtesttel, ez a diktatúra giccs”

Parászka Boróka
2026. 01. 26. 6:41
Parászka Boróka, Facebook: „Ugyanabban a pillanatban kezdtek csöpögős, giccses mesterséges intelligencia által generált képeket terjeszteni a Trump- és az Orbán féle propagandagyárban. Trump és a mellette totyogó pingvin, Orbán Rambo, hátán a fűtőtesttel. Ez az autokrata, a diktatúra giccs. Ezzel maszkírozzák emberarcúvá a rendszereket,. ahool gyermekek elleni erőszak van, fagyhalál van. És ahol az utcán agyonlövik az embertársaik életét mentő segítőket. Ezekkel a generált, vicceskedő képekel írják fölül, hamisítják meg a valóságot. És a valóság az, hogy a holttest az utcán hevert.”


 

