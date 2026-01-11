Ott lesz, az utolsó helyen…

Jakab Péter, Facebook: „Ma a Fidesz hivatalosan is bejelentette: Csöbör Katalint küldik ellenem Miskolcon. Legutóbb 38,9 százalékot kapott, én 38,7-et. 127 szavazattal előzött meg. Nem felejtettük el, és nem felejtünk el visszavágni se. A 127-ért és a be nem tartott ígéretekért. Áprilisban találkozunk, Kati! Én ott leszek!”