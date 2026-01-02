Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Panaszkodó és irigy nemzetként nem lehetünk sikeresek

Panaszkodó és irigy nemzetként nem lehetünk sikeresek.

Farkas Dezső
2026. 01. 02. 7:07
Farkas Dezső, Facebook: „Ha egy társadalomban tartósan a megosztottság és az autokratikus gondolkodás kerül előtérbe, annak mindig mélyebb oka van. Ilyenkor nemcsak politikai problémáról beszélünk, hanem nemzettudati kérdésről is. Egy erős, cselekvő ország alapja egy pozitív, tudatos nemzettudattal rendelkező társadalom. A változás nem fentről indul. Bennünk kezdődik. Ha azt szeretnénk, hogy Magyarország újra a térség egyik meghatározó állama legyen, újra kell gondolnunk, mit jelent ma magyarnak lenni. Nem panaszkodó és irigy nemzetként, hanem kreatív, büszke, együttműködő és innovatív közösségként.”

