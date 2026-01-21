Para-Kovács most Menczerbe szállt bele páros lábbal.

Para-Kovács Imre, hvg360 : „A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ha valami visszafogott, megfontolt vagy óvatos, akkor az magyarázkodás, bizonytalanság vagy gyöngeség, hiszen pártjának alaphangja, a suttyóterror ilyeneket nem ismer. Mindazoknak, akik szívükben az egyszerűség dalaival kaptatnak az élet dimbes-dombos felszínén, és meggyőződésük, hogy ami nem fehér, az fekete, meglehetősen nehéz elmagyarázni a tudomány működését, legyen szó meteorológiáról vagy közvélemény-kutatásról, de nyugodtan ide sorolhatnám a fizikát is, ha a legkisebb mértékben is életszerű lenne, hogy egy politikus találkozik ezzel a műfajjal. A politikus irtózik a valószínűség említésétől, hörögni kezd, ha esélyekről beszélnek neki, ő világos válaszokat vár, azt pedig leginkább auralátóktól és birkaveséből földrengést jósló kóklerektől kap, hiszen őket nem terheli a valóság jelenléte, mert ha nem lesz földrengés, akkor az a német gazdaság gyengélkedése miatt van, ha nem esik az eső, akkor pedig minden bizonnyal egy ellenvarázsló akadályozta meg fekete mágiával. Mindezek fényében fontosnak tartom leszögezni, hogy Menczer Tamás minden megszólalása élményszámba megy a hozzám hasonló filoszoknak, lenyűgöző a bátorsága és a határozottsága, amit legfőképp tudatlansága és tájékozatlansága táplál, de egészen biztos vagyok benne, ha az lenne a feladat, hogy páros lábbal törjük szilánkosra valakinek a sípcsontját, labdába se rúgnék mellette.”



