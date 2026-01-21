Rendkívüli

Orbán Viktor: Januári rezsistopot vezetünk be + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Para-Kovács most Menczerbe szállt bele páros lábbal

Para-Kovács most Menczerbe szállt bele páros lábbal.

Para-Kovács Imre
2026. 01. 21. 14:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Para-Kovács Imre, hvg360 : „A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ha valami visszafogott, megfontolt vagy óvatos, akkor az magyarázkodás, bizonytalanság vagy gyöngeség, hiszen pártjának alaphangja, a suttyóterror ilyeneket nem ismer. Mindazoknak, akik szívükben az egyszerűség dalaival kaptatnak az élet dimbes-dombos felszínén, és meggyőződésük, hogy ami nem fehér, az fekete, meglehetősen nehéz elmagyarázni a tudomány működését, legyen szó meteorológiáról vagy közvélemény-kutatásról, de nyugodtan ide sorolhatnám a fizikát is, ha a legkisebb mértékben is életszerű lenne, hogy egy politikus találkozik ezzel a műfajjal. A politikus irtózik a valószínűség említésétől, hörögni kezd, ha esélyekről beszélnek neki, ő világos válaszokat vár, azt pedig leginkább auralátóktól és birkaveséből földrengést jósló kóklerektől kap, hiszen őket nem terheli a valóság jelenléte, mert ha nem lesz földrengés, akkor az a német gazdaság gyengélkedése miatt van, ha nem esik az eső, akkor pedig minden bizonnyal egy ellenvarázsló akadályozta meg fekete mágiával. Mindezek fényében fontosnak tartom leszögezni, hogy Menczer Tamás minden megszólalása élményszámba megy a hozzám hasonló filoszoknak, lenyűgöző a bátorsága és a határozottsága, amit legfőképp tudatlansága és tájékozatlansága táplál, de egészen biztos vagyok benne, ha az lenne a feladat, hogy páros lábbal törjük szilánkosra valakinek a sípcsontját, labdába se rúgnék mellette.”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekagysejt

Két szürke agysejt

Bayer Zsolt avatarja

Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.