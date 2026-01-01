Rendkívüli

„Péter, ha maradt még benned egy cseppnyi becsület...”

„Péter, ha maradt még benned egy cseppnyi becsület...”

Máthé Zsuzsa
2026. 01. 01. 14:57
Máthé Zsuzsa, Facebook : „Péter! Bár te erről módszeresen hallgatsz, de nem vagy buta fiú, tudod jól, hogy egy háború közepén vagyunk, amiben jobb sorsra érdemes kontinensünk már szügyig áll. És amibe befele igyekszik. Lépésről lépésre. E kritikus helyzetben édeskevés, sőt, egyenesen visszataszító az az ócska szónoki fordulat, hogy a neveddel fémjelzett, mesterségesen felnövesztett politikai képződmény a béke pártján áll. Nos, kedves Péter, a béke megőrzése ilyen drámai történelmi időkben nem frázisok puffogtatása, hanem nagyon konkrét, cudar ellenszélben is vállalt, állhatatos cselekvések sorozata. Nem lájkvadász posztokban való magamutogatás, hanem egyenes kiállás ott, ahol neked konkrét felelősséged van: az Európai Parlamentben! Ha maradt még benned egy cseppnyi becsület (sajnos kétségeim vannak), egy lehetőséged van tegnapi, immár “háborúellenesnek” is szánt szónoklatod után. Az Európai Parlament következő ülésén (tudod, a munkahelyed!) szépen felállsz, és Orbán Viktor mögé felsorakozva határozottan felszólítod Manfred Webert, Ursula von der Leyen asszonyt, Kaja Kallast meg társaikat, hogy azonnal vessenek véget Európa háborúba való kényszerítésének. Amennyiben ez az európai térben tőled elvárt és kötelességként is jelentkező lépés elmarad, hitelességed utolsó morzsái is odalesznek.”

