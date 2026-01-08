Politikai „vakságot” okoz a reális és a virtuális világ összemosása

Dezse-Zelenka Dóra, Pesti Srácok: „Az a helyzet, hogy mindazok, akik most telepakolják a virtuális teret zajjal (nem tartalommal, hanem zajjal), azok olyan emberek, akik sem nem akarják érteni, sem nem akarják élni a valóságot. És ebből egyszer még óriási gondunk lesz. Mert a virtuális világba menekülés egy valós probléma, a helyzetet pedig tovább súlyosbítja, hogy már nem csak menekülnek oda az emberek, hanem a valóságra ki is vetítik mindazt, amit ott érzékelnek. Azt gondolják, ha sok lájk van a poszton, akkor a poszt tartalma biztosan igaz. Azt gondolják, ha valaki kiír egy szöveget, akkor az feltétlenül meg is történik, azt hiszik, ha röhögő fejekkel bombáznak szét valakit, akkor az nevetség tárgya lesz. Pedig valójában mindez nem is létezik. A fotók, a posztok, a lájkok a valóságban nem léteznek. A valóságban érzelmekkel kifejezett arcok, tettek, siker és sikertelenség van. A politika valóságában pedig döntések, megegyezések, tárgyalások, diplomácia, beszédek és állásfoglalások vannak. Amik mindannyiunk életére hatással vannak a való életben. A trendek követése tehát egy iszonyatos irányba vitte el a politika valóságát. Az emberek elkezdték azt hinni, hogy a politika csak a virtuális térben létezik, hogy a politikai döntések posztokban történnek, hogy a politikai sikerek lájkok számában nyilvánulnak meg. Sok ember szemében egy politikus akkor sikeres, ha sokan lájkolják, sokak szemében az a politikai irány a helyes, amely képviselői aktívabbak a virtuális világban. Pedig ez még mindig nem így van, ez mind csupán egy irtózatosan nagy illúzió, aminek itthon is sok százezren bedőlnek mindazok, akik valamilyen oknál fogva ebbe a nem létező világba menekültek valami elől a valóságból.”