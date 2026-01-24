Mandula Viktor, Facebook: „Büntetés-e a többi tiszás képviselőnek, hogy hat hónapig nem szólalhatnak fel, amikor az egész választási kampányban pont arra játszanak, hogy semmilyen kardinális kérdésben ne kelljen határozott véleményt megfogalmazniuk? Az a helyzet, hogy Manfred Weber nem megbüntette, hanem éppen hogy megsegítette Magyar Pétert, aki valamiféle hőstettként próbálja beállítani az Ursula-ügyben való sunnyogását, miközben csak örül annak, hogy hat hónapig immár igazoltan is eltitkolhatják a véleményüket az életbevágó európai kérdésekben. Porhintés, színjáték, manipuláció: Tisza a neved.”