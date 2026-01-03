„Pottyondy a magyar internetes szféra egyik legkártékonyabb alakja”

Kertész Dávid, Pesti Srácok: „Pottyondy Edina gondban van, mióta az utolsó performanszánál pont Lakatos Márkkal védte a gyerekeket. Most ismét olyan témát fogott ki, amivel inkább öngólt rúg: kitalálta, hogy ő aztán mindig a határon túli magyarok mellett állt, s most ő is kiáll a felvidéki nemzettársaink mellett. Mit is mondhatnék Pottyondy Edináról. Ex-Puzsérné véleményem szerint a magyar internetes szféra egyik legkártékonyabb alakja, nemcsak azért, mert kegyetlen idegesítő, hanem mert rendre olyan ügyekkel próbál figyelmet szerezni magának, amikhez nem hogy semmi köze, de a szöges ellentétét képviseli annak, amit mond.”