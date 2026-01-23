Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Publicus-mérés: Tordai kiakadt, mint a kakukkos óra

Publicus-mérés: Tordai kiakadt, mint a kakukkos óra.

Tordai Bence
2026. 01. 23. 14:46
Tordai Bence, Facebook: „Vegyük komolyan önmagunkat, egymást és a budai szavazókat! Ma közzétesznek egy számsort, ami a megrendelő szerint a budapesti 4-es választókerületben induló jelöltek támogatottságát tükrözi. A kutatást névleg egy magánszemély rendelte meg, a valóságban konkrét tudásunk van róla, hogy a tiszás Koncz Áron stábjában született erről a döntés. Meglepő, hogy egy tiszás kampánystáb az általuk óbaloldali propagandistának nevezett Pulai Andrással végeztet kutatást, de biztos mindenre van magyarázat… Nem ismerjük persze a pontos kérdéssort és a kutatás módszertanát sem, mindezek miatt nem is érdemes túl sok figyelmet szentelni a Publicus számainak.”

