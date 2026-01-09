Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Schrödinger hókotrója”

Ambrózy Áron
2026. 01. 09. 6:47
Ambrózy Áron, Facebook: „Mit csinál a hókotró, amikor nem látjuk? Vagyis azokban a köztes években, amikor nem esik annyi hó, ami igényelné a létüket. Nos, ezek ilyenkor parkolnak egy depóban valahol. Tartós tárolásban. Most képzeljétek el, mi lenne, ha teljesülnek a kívánságotok, és birtokában lenne minden település, meg a települések között az országos közútkezelést végző szervezet annak a potenciálnak, ami rögtön szárazna törölné az összes utat, amit ti használni akartok! Rögtön, ugyebár! Szükségünk lenne országszerte hókotró remízekre. Jól elhelyezve, pl. Budapesten minden kerületben, hogy rögtön szolgálatba tudja helyezni magát az ott szolgáló emberállomány a rendelkezésre álló gépparkok segítségével. 200 környéki állomáshelyre mindenképpen szükségünk lenne, hogy le legyen késlekedés a hóval történő érintkezés felvétele során. Eszközökre, gépekre is szükség van. Olyan 8-10 ezer, kisebb-nagyobb, hókotrásra alkalmas gépjárműre lenne szükségünk. A kezelésükre képzett emberállományt kell vezényelnünk. Nem ám csak havazás alkalmával, hanem folyamatosan készenlétet kell biztosítani. A három műszak mellett (30 ezer fő) kell még biztonsági őr, műszaki állomány, kantinos, büfés, körzeti orvos, titkárnő stb. Nem beszélve az irányítást végző tisztekről és tiszthelyettesekről. Most tartunk a Magyar Honvédség háromszorosánál.”

