„...sem érzem garantáltnak a hitelességét és függetlenségét” – Rögtönítélés

Mérő Vera
2026. 01. 29. 6:44
Mérő Vera, Facebook : „Bizonyos Csercsa Balázs felmondja a propagandát, mint saját tapasztalatot, Orbán Viktor maga siet megosztani az "interjút", ahogy nemrég a "kiszivárgott" (chatgpt-vel összehányt) "Tisza-adó" tervét. Csercsa jelen kiállása szerint kétféle ember lehet: megvett vagy a végletekig hiú. Egyik esetben sem érzem garantáltnak a hitelességét és függetlenségét, úgy is fogalmazhatnók, hogy ezek inkább fel sem merülnek. Hogy mit gondolok egy olyan emberről, aki ennek a bántalmazó rezsimnek eladja magát - vagy "csupán" szívességet tesz -, talán szükségtelen kifejtenem. Hogy mit gondolok az ilyen emberek jövőjét illetően, már egészen más kérdés. Ne bántsa őket senki. De kísérje útjukat jogos megvetettség és szégyen, amíg ki nem egyenesítik, ami miattuk elhajlott.”

