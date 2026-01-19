Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Sodródunk a KGST újraálmodását ajánló Putyin karjaiba”

Hargitai Miklós
2026. 01. 19. 14:51
Hargitai Miklós, Népszava: „ A világ változik, de olyan irányba tart, ahol az önérdekű, a csak azért is szembenállást értéknek tekintő nemzetieskedés pontosan annyi eredményt kínál, amennyit Magyarországon Orbánék 16 év alatt elértek: gazdasági stagnálást, a régi barátok gyűlölködő nacionalistákra cserélését, és a sodródást a szintén Európa szétverésén ügyködő, de alternatívaként csupán a becsődölt KGST újraálmodását ajánló Putyin karjaiba.”

