„Sodródunk a KGST újraálmodását ajánló Putyin karjaiba.”

Hargitai Miklós, Népszava: „ A világ változik, de olyan irányba tart, ahol az önérdekű, a csak azért is szembenállást értéknek tekintő nemzetieskedés pontosan annyi eredményt kínál, amennyit Magyarországon Orbánék 16 év alatt elértek: gazdasági stagnálást, a régi barátok gyűlölködő nacionalistákra cserélését, és a sodródást a szintén Európa szétverésén ügyködő, de alternatívaként csupán a becsődölt KGST újraálmodását ajánló Putyin karjaiba.”