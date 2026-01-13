Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Sulyok május végére írta ki a választást, ám…”

„Sulyok május végére írta ki a választást, ám…”

Ambrózy Áron
2026. 01. 13. 15:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ambrózy Áron, Facebook: „Trombi meg Apáti itt triumfál, amiért Sulyok április 12-re írta ki a választásokat, ezzel pedig kinyírta a narratívát, mely szerint májusra fogja, hátha addig még erősödik a Fidesz. Nos, nincs igaza a két propagandistának! Sulyok május végére írta ki a választást, ám mivel Bütyök előre hozott választásokat követelt, ezért kénytelen volt engedelmeskedni. Előrehozta április 12-re. (Mivel Bütyök éppen a Fidesz egyik szlogenjével díszített bögréket árul a gyogyós híveinek, ezért elvégeztem helyette a melót. Szívesen, ötmilliárd volt.)”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Ki is az a „mindenki”?

Bayer Zsolt avatarja

Jön az udvari bolond a csörgősipkájában, és utánozza azt, aki mindig is szeretett volna lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.