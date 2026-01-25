Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost

Szabó Tímea, Facebook : „A Lázár János által, a fórumán felszólaló nőről kitett, meztelen fotóval kapcsolatban számos komment érkezik, mely szerint ő "pornós" volt, és korábban ezek a fotók már nyilvánosak voltak, tehát Lázár posztja rendben van. Minek jelentem én fel Lázárt? Hát nincs rendben. És nem csak erkölcsileg, jogilag sincs.”